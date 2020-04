Астрономи виявили у Всесвіті "загублену ланку" в еволюції чорної діри

Американські астрономи з Університету Нью-Гемпшира зафіксували чорну діру середньої маси у Всесвіті.

Про це повідомляється на сайті Національного агентства США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA).

Як зазначається, маса цієї чорної діри в 50 тисяч разів більша за масу Сонця, проте сама вона менша, ніж звичайні гігантські чорні діри, які розташовані у середині великих галактик і зазвичай мають масу, в мільйони або навіть мільярди разів більшу за масу Сонця.

Фото: NASA, ESA and D. Lin (University of New Hampshire

Зазначається, що ці так звані чорні діри середньої маси (IMBH) є "загубленою ланкою" в еволюції чорної діри. Попри те, що раніше вже було декілька інших кандидатів у IMBH, дослідники вважають самі ці нові спостереження найсильнішими доказами чорних дір середнього розміру у Всесвіті.

За словами професора Даченга Ліна з Університету Нью-Гемпшира, чорні діри середньої маси є невловимими об'єктами, і тому важливо ретельно розглянути та виключити альтернативні пояснення для кожного кандидата.

Перше фото: NASA