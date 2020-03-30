NASA запустить місію, щоб “відбити” астероїд від Землі
Про це повідомляє Science Alert.
«Місія NASA - Double Asteroid Redirection Test (DART) планується розпочати 22 липня 2021 року. Це демонстраційна місія з вивчення використання кінетичного удару для відхилення астероїда (від Землі – ред.)», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, місія направиться до бінарної астероїдної системи під назвою Didymos (або 65803 Didymos).
Її астероїди не несуть загрози для Землі, зазначає видання. Однак науковці планують провести тренування на випадок реальної загрози.
Фото: NASA
Найбільший астероїд із системи – Didymos А – має діаметр 780 метрів, а найменший – Didymos В — діаметр 160 метрів. DART влучить у другий, оскільки він найбільше схожий на астероїд, який може у майбутньому загрожувати планеті.
Після запуску місія досягне своєї мети 22 вересня 2021 року.