NASA запустить місію, щоб “відбити” астероїд від Землі

Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) планує наступного року запустити місію для перенаправлення астероїда Didymos від Землі.

Про це повідомляє Science Alert.

«Місія NASA - Double Asteroid Redirection Test (DART) планується розпочати 22 липня 2021 року. Це демонстраційна місія з вивчення використання кінетичного удару для відхилення астероїда (від Землі – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місія направиться до бінарної астероїдної системи під назвою Didymos (або 65803 Didymos).

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Її астероїди не несуть загрози для Землі, зазначає видання. Однак науковці планують провести тренування на випадок реальної загрози.

Фото: NASA

Найбільший астероїд із системи – Didymos А – має діаметр 780 метрів, а найменший – Didymos В — діаметр 160 метрів. DART влучить у другий, оскільки він найбільше схожий на астероїд, який може у майбутньому загрожувати планеті.

Після запуску місія досягне своєї мети 22 вересня 2021 року.