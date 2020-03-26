NASA показало знімки астероїда Бенну

Космічний корабель OSIRIS-REx від Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зробив знімки астероїда Бенну.

Про це повідомляється на сайті NASA.

«Ця глобальна мапа поверхні астероїда Бенну є мозаїкою зображень, зроблених космічним кораблем OSIRIS-REx від NASA між 7 березня та 19 квітня 2019 року», - заявили у NASA.

В агентстві додали, що корабель загалом зробив 2 155 кадрів.

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Також у NASA повідомили, що OSIRIS-REx мав наблизитися до астероїда на відстань від 5 до 3 км, аби зробити вдалі фотографії.

Фото: NASA