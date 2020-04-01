Угода на $36 мільярдів: Xerox відмовилася від купівлі HP через коронавірус

Американська корпорація Xerox відмовилася від планів поглинання виробника принтерів і персональних комп’ютерів HP вартістю приблизно 36 мільярдів доларів через пандемію коронавірусу у світі, що вплинула на ринок.

Про це повідомляє AFP.

«Нинішня глобальна криза в галузі охорони здоров'я та наслідки макроекономічних та ринкових потрясінь, спричинених COVID-19, створили середовище, яке не сприяє тому, що Xerox продовжував займатися придбанням HP. Хоча цей крок викликає жаль, ми надаємо пріоритет здоров'ю, безпеці та добробуту наших співробітників, клієнтів, партнерів та інших зацікавлених сторін, а також нашим ширшим заходам проти пандемії», - йдеться у заяві компанії.

Також у Xerox наголосили, що більше не будуть намагатися висувати до ради директорів HP своїх кандидатів.

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HP неодноразово відхиляла пропозиції Xerox, кожен раз відзначаючи, що ті недооцінюють компанію.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, станом на 1 квітня у світі зафіксовано 862 782 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них – 179 128 осіб одужали, а 42 534 померли.