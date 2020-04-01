Кожен стартап може отримати не більше $75 тисяч — директор фонду

Кожен стартап може отримати не більше 75 тисяч доларів за грантовою програмою Українського фонду стартапів.

Про це заявив директор фонду Павло Карташов в інтерв'ю Укрінформу.

"Кожен стартап може отримати фінансування не більше ніж 75 тисяч доларів. Це гранична межа. На етапі pre-seed (коли є продукт, команда, бачення клієнтського сегменту) стартап може отримати фінансування у розмірі 25 тисяч. У випадку успішного проходження цього етапу – стартап може отримати наступні 50 тисяч вже на етапі seed (коли мова йде про масштабування проєкту)", - підкреслив Карташов.

Карташов додав, що у фонді слідкують, як проєкти використовують виділені кошти, для цього розробили відповідну процедуру. "Ми не виділяємо усю суму гранту одразу. Ця сума розподілена на відповідні транші. За результатами першого траншу ми аналізуватимемо, наскільки ефективно стартап використав кошти, і лише тоді виділятимемо наступний транш. Ми розробили електронні форми звітності для кожного стартапу", - уточнив він.

Якщо ж проєкти не доцільно використовують кошти, то стартапи нестимуть відповідальність, передбачену у договорах, укладених із кожним проєктом.

Карташов також наголосив, що процедура подання та відбору заявок на грантову програму Українського фонду стартапів максимально проста і прозора.

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"Процедура максимально проста та прозора. Стартап реєструється на веб-порталі Фонду та вносить необхідну інформацію. Після цього заявка стартапу перевіряється на відповідність формальним вимогам Грантової програми. Якщо немає жодних застережень – система в автоматичному режимі, з урахуванням індустрії, до якої належить подана заявка, обирає двох незалежних експертів, які будуть оцінювати стартап", - заявив Карташов.

Водночас він уточнив, що є п’ять категорій зі своїми критеріями відбору проєкту: команда, ринок, продукт, технологія та стратегія. Їх оцінюють експерти та виставляють середню оцінку.

Як повідомлялось, 21 лютого Український фонд стартапів вручив гранти загальною вартістю 350 тис. доларів першим восьми стартапам.