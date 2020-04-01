До відбору українських стартапів долучилися вже майже 400 експертів

За час існування Українського фонду стартапів близько 400 експертів виявили бажання долучитися до програми відбору проєктів.

Про це заявив директор фонду Павло Карташов в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми отримали близько 400 заявок, де експерти описали свою експертизу та досвід. За кожного експерта голосував особисто кожен член Наглядової ради. Рішення ухвалювались простою більшістю. Варто зазначити, що всі експерти працюють на волонтерських засадах", - повідомив Карташов.

Карташов уточнив: експерти, які потім обирають проєкти для грантової програми, відібрані Наглядовою радою фонду. Членами Наглядової ради є люди зі значним досвідом у сфері інвестування та інновацій. Саме Наглядова рада формує та затверджує бюджет, штатний розпис Фонду та в цілому визначає його політику.

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Як повідомлялося, Український фонд стартапів провів другий відбір проєктів.