Мінцифри запустить інкубатор антикризових проєктів

Міністерство цифрової трансформації України запустить інкубатор антикризових проєктів AC Lab21.

Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.

У відомстві пояснили, що Anticrisis Lab21 – це платформа підтримки ефективних рішень для подолання світової кризи, яка прийшла до нас разом з пандемією. Команди програмістів, студентів, дизайнерів та науковців працюватимуть над ідеями, які допоможуть суспільству, бізнесу, країнам та містам не просто пережити кризу, а й пришвидшити свій розвиток.

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Найефективніші ідеї пройдуть інтенсивну інкубацію на платформі та представлять свої проєкти перед журі, а партнери нададуть ресурси для їхнього запуску. Заявки приймаються та постійно розглядаються на сайті, додали у Мінцифри.

Онлайн інкубатор антикризових проєктів AC Lab21 Міністерство цифрової трансформації України запускає спільно з Міністерством освіти і науки України, програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України», мережею академічних бізнес-інкубаторів YEP та Українським фондом стартапів.