Мінцифри дослідить технологічну екосистему України

Міністерство цифрової трансформації України проведе дослідження технологічної екосистеми України.

Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Ми розпочинаємо роботу над проєктом "Консолідований звіт за доступними даними українського технологічного ринку". Дослідження проводитимуться в межах меморандуму між Мінцифрою та громадською організацією «ТекЮкрейн» у партнерстві з Центром аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ (KSE) та за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України"", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри уточнили, що за два місяці мають зібрати, перевірити та проаналізувати інформацію про технологічну екосистему України і створити основу для прийняття стратегічних рішень Мінцифри.

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Як повідомлялось, Міністерство цифрової трансформації разом з іншими відомствами та компанією “TechUkraine” дослідять український ринок IT.