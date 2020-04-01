Павло Карташов, директор Українського фонду стартапів

Український фонд стартапів зареєстрований у грудні 2018 року, а презентували концепцію роботи у липні 2019 року. У грудні минулого року Український фонд стартапів розпочав прийом заявок на отримання грантового фінансування.
Як працює фонд та які плани на майбутнє – про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор фонду Павло Карташов.
- За час роботи фонду ви вже отримали понад 1200 заявок для участі в грантовій програмі, провели два «Pitch дні» (презентації проєктів учасниками, що були попередньо відібрані незалежними експертами з поміж інших «стартап проєктів») та надали фінансування (гранти) першим вісьмом стартапам, та ще три стартапи отримають фінансування незабаром, за результатами другого «Pitch дня». Які плани у Фонду на поточний рік?
- Дякую за запитання. Ми успішно реалізовуємо грантову програму Фонду, проте не зупиняємось на досягнутому. Ми працюємо над партнерськими програмами, що дозволять залучати додаткові кошти (фінансування) як від українського інвестора, так і від міжнародних неурядових організацій, приватних осіб, цільових фондів та інших інституцій, а також залучати інші фінансові інструменти для розвитку стартапів.
- Як відбувається попередній відбір проєктів і заявок?
- Процедура максимально проста та прозора. Стартап реєструється на веб-порталі Фонду та вносить необхідну інформацію. Після цього заявка стартапу перевіряється на відповідність формальним вимогам Грантової програми (комплаєнс процедура). Якщо немає жодних застережень – система в автоматичному режимі, з урахуванням індустрії, до якої належить подана заявка, обирає двох незалежних експертів, що будуть оцінювати стартап. У випадку розриву у більше ніж шість балів між оцінками двох експертів – залучатиметься третій експерт.
- Яким саме критеріям має відповідати проєкт, аби його відібрали на Pitch Day?
- Є п’ять категорій зі своїми критеріями: команда, ринок, продукт, технологія та стратегія. Їх оцінюють наші експерти та виставляють середню оцінку.
- Чи відрізняються підходи у відборі заявки в залежності від індустрії, до якої належить заявка?
- Ні. Підходи є абсолютно однаковими. Очевидним є те, що певні індустрії представлені менше, як-от космічна індустрія чи індустрія блокчейн, на відміну від таких індустрій, як агропромисловість, охорона здоров’я, великі дані чи штучний інтелект. Це пов’язано із запитом ринку на ці індустрії.
- Скільки разів стартап може подати заявку?
- Кожен стартап може отримати фінансування не більше ніж 75 тисяч USD. Це гранична межа. Яким чином стартап може отримати максимальну суму? На етапі pre-seed (коли є продукт, команда, бачення клієнтського сегменту) стартап може отримати фінансування у розмірі 25 тисяч USD. У випадку успішного проходження даного етапу – стартап може отримати наступні 50 тисяч USD вже на етапі seed (коли мова йде про масштабування даного проєкту). Отже, сумарно стартап може отримати не більше 75 тисяч USD.
- Хто приймає рішення про виділення фінансування стартапам, що успішно презентували свої проєкти на “Pitch дні”?
- Рішення про фінансування ухвалюється Наглядовою радою Фонду. Членами Наглядової ради є люди з бездоганною діловою репутацією, які мають значний успішний досвід у сфері інвестування та інновацій. Саме Наглядова рада формує та затверджує бюджет, штатний розпис Фонду, та в цілому визначає його політику.
- Ви неодноразово підкреслювали, що Фонд фінансує ідеї технологічних стартапів, які у майбутньому зможуть досягнути комерційного успіху. У випадку успіху – чи матиме стартап певні матеріальні зобов’язання перед державою в особі Фонду ?
- Ні. Фонд не отримує частки у статутному капіталі Фонду та відповідно не отримує контролю над ухваленням управлінських рішень стартапу. Це суперечить Грантовій програмі Фонду та принциповій позиції Міністерства фінансів України.
- Яким чином Фонд слідкуватиме за коштами, що будуть виділені стартапам?
- Фондом розроблено відповідну процедуру моніторингу та звітування. Період звітування різниться в залежності від специфіки стартапу: це може бути місяць, може бути квартал.
Ми не виділяємо усю суму гранту одразу. Ця сума розподілена на відповідні транші. За результатами першого траншу – ми аналізуватимемо, наскільки ефективно стартап використав кошти, і лише тоді виділятимемо наступний транш. Ми розробили електронні форми звітності для кожного стартапу, ми вправі витребувати довідки з банку та інші документи, що підтверджують цільове використання коштів.
- А що буде у випадку використання коштів не за призначенням?
- Відповідальність за нецільове використання коштів передбачена у договорах, які укладені з кожним стартапом, зокрема, – припинення фінансування та повернення коштів, що були використані не за цільовим призначенням та інші види відповідальності, що передбачені чинним законодавством України.
- Аналізуючи заявки, які надійшли до Фонду на сьогодні, що ви можете сказати про людей, які їх подали?
- Бачимо надзвичайно великий потенціал у людей, які сповнені крутих ідей. Ми прагнемо, щоб ці люди працювали та розвивались в Україні, створюючи при цьому робочі місця для інших.
- Кілька слів про експертів, хто вони?
- Експерти ретельно відібрані Наглядовою радою. Ми отримали близько 400 заявок, де експерти описали свою експертизу та досвід. За кожного експерта голосував особисто кожен член Наглядової ради. Рішення ухвалювались простою більшістю. Варто відзначити, що всі експерти працюють на волонтерських засадах. Ми раді тому, що у нас стільки свідомих та фахових людей в Україні, які готові робити свій внесок у розвиток IT екосистеми України.
- На початку грудня 2019 року Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення Фонду фондів для фінансування вітчизняних стартапів. Як буде співвідноситись діяльність Фонду фондів із діяльністю Українського фонду стартапів?
- Цікавий проєкт, проте не можу коментувати, оскільки на сьогодні розробляється лише концепція даного проєкту. Фонд фондів – це венчурне фінансування (венчурні інвестиції) приватних компаній, а не грантове фінансування з державного бюджету.
- Перший та другий «Pitch день». Що можете розповісти?
- Я оцінюю і перший, і другий «Pitch дні», як такі, що пройшли успішно. Моя оцінка базується на увазі, яка була прикута до нас із боку IT-спільноти та в цілому з боку прогресивних, а головне небайдужих людей. Варто лише згадати, що на нагородження переможців першого «Pitch дня» завітали президент України та прем’єр-міністр. Така увага з боку керівництва держави мала неабияке значення для переможців.
- Якою є стратегічна мета Фонду?
- Відповідь проста. Наша стратегічна мета – це довести усім, що держава є надійним партнером у започаткуваннях талановитих людей. Ми працюємо над популяризацією Фонду не тільки на теренах України, а й за її межами. Ми прагнемо зробити Український фонд стартапів платформою, де стартап зможе отримати не лише фінансування, а й весь комплекс послуг – від консультацій до співпраці з потенційними інвесторами. Користуючись нагодою, хочу закликати усіх, хто має круті ідеї та команду – подавати свої заявки. Ми раді будемо допомогти вам у реалізації ваших проєктів.
Антон Костюченко. Київ
Фото Юлії Овсяннікової