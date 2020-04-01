Павло Карташов, директор Українського фонду стартапів

Український фонд стартапів зареєстрований у грудні 2018 року, а презентували концепцію роботи у липні 2019 року. У грудні минулого року Український фонд стартапів розпочав прийом заявок на отримання грантового фінансування. Як працює фонд та які плани на майбутнє – про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор фонду Павло Карташов. - За час роботи фонду ви вже отримали понад 1200 заявок для участі в грантовій програмі, провели два «Pitch дні» (презентації проєктів учасниками, що були попередньо відібрані незалежними експертами з поміж інших «стартап проєктів») та надали фінансування (гранти) першим вісьмом стартапам, та ще три стартапи отримають фінансування незабаром, за результатами другого «Pitch дня». Які плани у Фонду на поточний рік? - Дякую за запитання. Ми успішно реалізовуємо грантову програму Фонду, проте не зупиняємось на досягнутому. Ми працюємо над партнерськими програмами, що дозволять залучати додаткові кошти (фінансування) як від українського інвестора, так і від міжнародних неурядових організацій, приватних осіб, цільових фондів та інших інституцій, а також залучати інші фінансові інструменти для розвитку стартапів. - Як відбувається попередній відбір проєктів і заявок? - Процедура максимально проста та прозора. Стартап реєструється на веб-порталі Фонду та вносить необхідну інформацію. Після цього заявка стартапу перевіряється на відповідність формальним вимогам Грантової програми (комплаєнс процедура). Якщо немає жодних застережень – система в автоматичному режимі, з урахуванням індустрії, до якої належить подана заявка, обирає двох незалежних експертів, що будуть оцінювати стартап. У випадку розриву у більше ніж шість балів між оцінками двох експертів – залучатиметься третій експерт.

- Яким саме критеріям має відповідати проєкт, аби його відібрали на Pitch Day? - Є п’ять категорій зі своїми критеріями: команда, ринок, продукт, технологія та стратегія. Їх оцінюють наші експерти та виставляють середню оцінку. - Чи відрізняються підходи у відборі заявки в залежності від індустрії, до якої належить заявка? - Ні. Підходи є абсолютно однаковими. Очевидним є те, що певні індустрії представлені менше, як-от космічна індустрія чи індустрія блокчейн, на відміну від таких індустрій, як агропромисловість, охорона здоров’я, великі дані чи штучний інтелект. Це пов’язано із запитом ринку на ці індустрії. - Скільки разів стартап може подати заявку? - Кожен стартап може отримати фінансування не більше ніж 75 тисяч USD. Це гранична межа. Яким чином стартап може отримати максимальну суму? На етапі pre-seed (коли є продукт, команда, бачення клієнтського сегменту) стартап може отримати фінансування у розмірі 25 тисяч USD. У випадку успішного проходження даного етапу – стартап може отримати наступні 50 тисяч USD вже на етапі seed (коли мова йде про масштабування даного проєкту). Отже, сумарно стартап може отримати не більше 75 тисяч USD.

- Хто приймає рішення про виділення фінансування стартапам, що успішно презентували свої проєкти на “Pitch дні”? - Рішення про фінансування ухвалюється Наглядовою радою Фонду. Членами Наглядової ради є люди з бездоганною діловою репутацією, які мають значний успішний досвід у сфері інвестування та інновацій. Саме Наглядова рада формує та затверджує бюджет, штатний розпис Фонду, та в цілому визначає його політику. - Ви неодноразово підкреслювали, що Фонд фінансує ідеї технологічних стартапів, які у майбутньому зможуть досягнути комерційного успіху. У випадку успіху – чи матиме стартап певні матеріальні зобов’язання перед державою в особі Фонду ? - Ні. Фонд не отримує частки у статутному капіталі Фонду та відповідно не отримує контролю над ухваленням управлінських рішень стартапу. Це суперечить Грантовій програмі Фонду та принциповій позиції Міністерства фінансів України. - Яким чином Фонд слідкуватиме за коштами, що будуть виділені стартапам? - Фондом розроблено відповідну процедуру моніторингу та звітування. Період звітування різниться в залежності від специфіки стартапу: це може бути місяць, може бути квартал. Ми не виділяємо усю суму гранту одразу. Ця сума розподілена на відповідні транші. За результатами першого траншу – ми аналізуватимемо, наскільки ефективно стартап використав кошти, і лише тоді виділятимемо наступний транш. Ми розробили електронні форми звітності для кожного стартапу, ми вправі витребувати довідки з банку та інші документи, що підтверджують цільове використання коштів. - А що буде у випадку використання коштів не за призначенням? - Відповідальність за нецільове використання коштів передбачена у договорах, які укладені з кожним стартапом, зокрема, – припинення фінансування та повернення коштів, що були використані не за цільовим призначенням та інші види відповідальності, що передбачені чинним законодавством України. - Аналізуючи заявки, які надійшли до Фонду на сьогодні, що ви можете сказати про людей, які їх подали? - Бачимо надзвичайно великий потенціал у людей, які сповнені крутих ідей. Ми прагнемо, щоб ці люди працювали та розвивались в Україні, створюючи при цьому робочі місця для інших.