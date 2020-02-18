Китайський зонд на Місяці "прокинувся" після надзвичайно холодної ночі
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Центр місячних досліджень і космічної програми при Китайському національному космічному управлінні.
"Посадковий модуль і місяцехід китайського космічного зонда "Чан'е-4" відновили роботу на 15-й місячний день на зворотному боці Місяця після "сну" в надзвичайно холодну ніч", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє агентство, посадковий модуль зонда "прокинувся" у вівторок о 06:57 за пекінським часом, а місяцехід "Юйту-2" відновив роботу в понеділок о 17:55 за пекінським часом.
Наукові завдання місії "Чан'е-4" включають в себе проведення низькочастотного радіоастрономічного спостереження, дослідження рельєфу і ландшафтів, визначення мінерального складу і структури неглибокої місячної поверхні, а також вимір нейтронногКосмічний зонд Solar Orbiter стартував до Сонцяо випромінювання і нейтральних атомів.
Повідомляється, що цього року Китай планує запустити свій перший марсіанський зонд, а також запустити зонд "Чан'е-5", щоб доставити місячні зразки на Землю.
Фото: Popular Mechanics