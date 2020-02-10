Космічний зонд Solar Orbiter стартував до Сонця

Ракета-носій Atlas V з космічним зондом Solar Orbiter стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Про це повідомляється на сторінці Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) у Twitter.

«3-2-1 пуск! Відбувся запуск Solar Orbiter о 23:03 (10 лютого в 6:03 за Києвом) на ракеті AtlasV компанії ULA. Космічний апарат починає свою подорож, щоб зробити перші знімки північного та південного полюсів Сонця», - йдеться у повідомленні.

3-2-1 LIFTOFF! 🚀 We have liftoff of #SolarOrbiter at 11:03pm ET atop @ULAlaunch’s #AtlasV rocket as the spacecraft begins its journey to snap the first pictures of the Sun’s north and south poles. Watch: https://t.co/W3wMEfPxvB pic.twitter.com/0F6Jk6vhML — NASA (@NASA) February 10, 2020

NASA також розмістило відео запуску.

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Даний пуск є спільним проєктом NASA і Європейського космічного агентства (ЄКА). За два роки польоту космічний зонд повинен зробити близько 22 обертань навколо Сонця.

На Solar Orbiter встановлена фототехніка і спеціальний теплозахисний щит, який дозволить йому наблизитися до поверхні зірки на відстань до 42 млн км.

Вартість проєкту становить близько $ 1,5 млрд.

«Вітаємо команди NASA, ЄКА та ULA з успішним запуском Solar Orbiter! Я в захваті від цієї неймовірної місії, яка проводитиме новаторські наукові дослідження у геліофізиці і дасть нам перші зображення полюсів Сонця», - прокоментував запуск глава NASA Джим Брайденстайн у Twitter.