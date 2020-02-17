У Стамбулі відбулося урочисте відкриття другого етапу технопарку, на базі якого працюють понад три сотні компаній та підприємств, що здійснюють розробки в авіаційній, космічній, оборонній сферах, охорони здоров’я та інших.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За 18 років ми створили такі центри, які підтримуватимуть науку, технології та інновації, а також масштабні проєкти, такі як будівництво доріг, мостів, аеропортів. Ми створили не лише цей клімат та інфраструктуру, а постійно розвивалися, набиралися досвіду, ми забезпечили всі види підтримки», - сказав на церемонії відкриття президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

У Стамбулі відкрили другу чергу масштабного технопарку / Фото: sabah

На території Стамбульського технопарку працюють близько п'яти тисяч осіб, 312 компаній, було розроблено 1,5 тисячі проєктів. Зокрема, там працюють такі флагмани турецької оборонної промисловості, як Roketsan, Aselsan, Havelsan, Tusaş.

Із серпня 2019 року триває будівництво третього етапу, який планується завершити до кінця 2020 року, після цього в технопарку працюватиме більше тисячі науково-дослідних організацій на території 1,5 млн кв. м.

Одна з цілей розширення технопарку - запобігання виїзду за кордоном перспективних молодих вчених та повернення з-за кордону тих, хто вже виїхав.