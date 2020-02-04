Українсько-турецький бізнес-форум став найбільшим в історії двох країн – президент ТПП

Українсько-турецький бізнес-форум, який відбувся у Києві 3 лютого за участі президентів обох країн, став найбільшим в історії двосторонніх відносин.

Про це у виступі на форумі сказав президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

«Нинішній форум – п’ятий масштабний українсько-турецький діловий захід за останній рік і найбільший за історію наших двосторонніх відносин. У ньому беруть участь представники органів влади, регіонів, торгово-промислових палат та бізнес-асоціацій, а головне - понад 500 українських і турецьких підприємців, налаштованих працювати все активніше й активніше», - зазначив Чижиков.

Він наголосив, що участь президентів обох країн у бізнес-форумі свідчить про велику увагу, яку керівництво держав приділяє розвитку торгово-економічного співробітництва.

За словами президента ТПП, інтерес для обох сторін становить, зокрема, співпраця у сфері реструктуризації та оновлення промисловості України, налагодження виробництва сучасної високотехнологічної продукції в агропромисловому комплексі, спільний вихід з такою конкурентоспроможною продукцією на ринки третіх країн. Крім того, важливою є співпраця у сфері логістичної інфраструктури України, зокрема будівництва автошляхів, перейняття досвіду Туреччини у створенні спеціальних промислових зон та технопарків.

«Як приклад успішної реалізації нагадаю про один проєкт, що активно розгортається за потужної участі турецького капіталу, - це створення індустріального парку в місті Маріуполі, в Донецькій області. Ним зацікавилися майже 12 турецьких компаній, налаштованих на участь у відновленні Донбасу», - вказав президент ТПП.

Серед галузей, які мають потенціал для співпраці, він також назвав авіакосмічну промисловість, агропромисловий комплекс, енергетику, інформаційні технології, машинобудування, туризм, логістику.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого відвідав Україну з візитом, що відбувся в рамках 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.