Ердоган — про ЗВТ з Україною: Дуже скоро зможемо повідомити хорошу новину

Обсяг товарообігу між Україною та Туреччиною минулого року зріс на 10,2% та становив $4,8 млрд, країни мають потенціал подвоїти його, зокрема до $10 млрд - до 2023 року.

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи на бізнес-форумі в Києві, повідомляє кореспондент Укріфнорму.

"Обсяг нашої торгівлі з Україною збільшується з кожним роком. У 2019 році товарообіг зріс на 10,2% та становив 4,8 млрд доларів США", - сказав президент Туреччини. За його словами, є перспектива зростання товарообігу до показника $10 млрд.

"Ми розраховуємо на зростання в два рази, до 10 млрд доларів США до 2023 року. В цьому питанні є прагнення обох сторін", - додав Ердоган.

Він також зауважив, що для досягнення такого показника важливим є підписання Угоди про зону вільної торгівлі.

"Дуже важливим у досягненні цієї мети і я знаю, що ви цього чекаєте, є Угода про зону вільної торгівлі. Ми досягли згоди в цьому питанні, відповідний документ було підписано нашими міністрами торгівлі. Сподіваюся, що дуже скоро зможемо повідомити хорошу новину щодо цього", - вказав Ердоган.

Він також привітав проведення Україною реформ, спрямованих на покращення інвестиційного клімату та перетворення країни на сприятливий об’єкт для міжнародних інвестицій.

Як повідомлялося, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган перебуває в Києві. Візит відбувається в рамках 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.