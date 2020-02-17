Суд заборонив Tesla вирубку лісу під будівництво заводу поблизу Берліна

Вищий адміністративний суд регіону Берлін-Бранденбург своїм рішенням від 15 лютого наказав призупинити роботи з вирубки лісу в місцевості, де американський автовиробник електромобілів Tesla має намір побудувати свій завод.

Про це повідомляється на сайті суду в неділю.

"Позов "Зеленої ліги Бранденбурга" привів до попереднього припинення робіт з вирубки, вже розпочатих на запропонованому місці", - йдеться у рішенні суду.

Зазначена Ліга оскаржила попереднє рішення Адміністративного суду у Франкфурті-на-Одері від 14 лютого 2020 року, яким роботи дозволялися. Роботи наказано призупинити протягом трьох днів, до тих пір, доки не буде розглянута скарга активістів на рішення Франкфуртського суду.

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Минулого четверга робочі підігнали важку техніку та почали роботи з розчищення на 90 га лісу. Раніше дозвіл на це був виданий Земельним управлінням навколишнього середовища, попри відсутність формального дозволу на будівництво заводу. Загалом Tesla заявила про те, що їй потрібні 300 га площі.

Як повідомляв Укрінформ, проти будівництва виступають також місцеві жителі. Вони побоюються, що завод буде забирати дуже багато води. Відбулося кілька демонстрацій протесту.

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Tesla минулого року оголосила про плани побудувати свій перший у Європі завод «Gigafactory» неподалік Берліна, поруч з аеропортом Шенефельд на території лісу в Грюнгайде. Виробництво електрокарів планується розпочати вже наступного року. Виробник електромобілів хоче збирати на початковому етапі 150 тисяч, а згодом до 500 тисяч транспортних засобів на рік, включаючи моделі 3 та Y.