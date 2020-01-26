У Німеччині протестували проти побудови заводу Tesla

Жителі місцевості Грюнхайде землі Бранденбург, що неподалік німецької столиці Берліна, висловилися проти планів Елона Маска побудувати поблизу з ними новий завод Tesla.

Маск відреагував на невдоволення, повідомляє Spiegel.

"На тлі місцевих протестів проти запланованого будівництва фабрики Tesla у Бранденбурзі висловився генеральний директор Елон Маск", - йдеться у повідомленні.

Суперечка виникла через те, що в заявних документах відповідно до Федерального закону про контроль над викидами, в Tesla вказали, що потребуватимуть за годину 372 кубічних метрів води з громадської мережі питної води. Мешканці побоюються загрози для громадського питного водопостачання.

Маск запевнив, що його завод не буде вживати стільки води щодня.

"Це може бути рідкісний випадок пікового використання, але нічого такого не буде відбувається щодня", - заявив він.

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Глава компанії також прокоментував критику щодо планованої вирубки 300 га лісу під завод. Маск заявив, що в цій місцевості немає природного лісу, є лише посадки дерев спеціально призначених для виробництва картону, лише невелика частина з яких буде використана під фабрику.

Плановане будівництво заводу американського виробника електромобілів Tesla вже давно жваво обговорюється жителями громади в районі Одер-Шпрее. Близько 200 людей нещодавно протестували проти будівництва. Після цього Tesla почала громадську кампанію з інформування мешканців та надання їм можливості для обговорення теми.

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Як повідомляв Укрінформ, домовленість про будівництво першого в Європі заводу Tesla було досягнуто минулого року. Виробник електромобілів хоче збирати на початковому етапі 150 тисяч, а згодом до 500 тисяч транспортних засобів на рік, включаючи моделі 3 та Y.