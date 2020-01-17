Tesla побудує унікальний електрокар для Китаю

Компанія Tesla Ілона Маска збирається побудувати унікальний електроавтомобіль для Китаю.

Про це повідомляє портал Motor.

"Компанія Tesla збирається побудувати унікальний електрокар, який продаватиметься тільки на китайському ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, у мережі вже з'явився перший скетч майбутнього автомобіля.

Судячи з ескізів, автомобіль частково нагадуватиме Model Y, але буде компактнішим.

Зазначається, що для роботи над новим електрокаром Tesla планує залучити спеціалістів з Китаю.

Як повідомлялося, компанія Tesla Ілона Маска почала 7 січня продаж своїх електрокарів Model 3, які були виготовлені на заводі в китайському Шанхаї.