Tesla 7 січня починає масовий продаж "китайських" електрокарів

Компанія Tesla Ілона Маска розпочне 7 січня продаж своїх електрокарів Model 3, які були виготовлені на заводі у китайському Шанхаї, для всіх охочих.

Про це повідомляє портал Pulse 2.0.

"У Tesla заявили, що почнуть продаж виготовлених у Китаї електрокарів 7 січня", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, виробництво автомобілів у Китаї розпочалася ще у жовтні. В компанії планують щороку виготовляти 250 тисяч електрокарів після того, як Model Y стане доступною.

Раніше у Tesla анонсували, що мета компанії - розпочати продажі "китайських електрокарів" до китайського Нового року 25 січня.

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Як повідомлялося, у понеділок, 30 грудня, компанія Tesla Ілона Маска розпочала продаж своїх електрокарів Model 3, які були виготовлені на заводі у китайському Шанхаї. Проте тоді вони були продані 15 працівникам самої компанії.