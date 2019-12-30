Tesla розпочинає продаж “китайських електрокарів”

“Сьогодні Tesla продасть свої перші Model 3 виготовлені на заводі Gigafactory 3 у Шанхаї”, - повідомили у компанії Маска.

У Tesla додали, що перші 15 електрокарів отримують працівники самої компанії.

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Як повідомлялося, у Каліфорнії проходять випробування повнопривідного електричного кросовера Tesla Model Y від компанії Ілона Маска.