Tesla розпочинає продаж “китайських електрокарів”

Tesla розпочинає продаж “китайських електрокарів”

Укрінформ
Компанія Tesla Ілона Маска сьогодні розпочне продаж своїх електрокарів Model 3, які були виготовлені на заводі у китайському Шанхаї.

Про це повідомляє китайський відділ компанії у Twitter.

“Сьогодні Tesla продасть свої перші Model 3 виготовлені на заводі Gigafactory 3 у Шанхаї”, - повідомили у компанії Маска.

У Tesla додали, що перші 15 електрокарів отримують працівники самої компанії.

Читайте також: У США тестують нову модель Tesla

Як повідомлялося, у Каліфорнії проходять випробування повнопривідного електричного кросовера Tesla Model Y від компанії Ілона Маска.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-