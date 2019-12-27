Ердоган представив перший турецький електрокар

У Туреччині презентували електрокари власної розробки, серійне виробництво яких планується розпочати в 2021 році.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прагнення Туреччини мати автомобіль власного виробництва не нове. Ми йшли до здійснення цієї мрії майже 60 років. Сьогодні цей історичний день настав", - сказав Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на презентації, яка відбулася в регіоні Гебзе, недалеко від Стамбула.

Він нагадав про те, що спроби створити власне авто не мали успіху попри всі намагання та спроби.

"Нам не потрібно купувати ліцензію чи дозвіл у кого-небудь. Ми самостійно визначаємо всі технічні особливості", - сказав Ердоган.

Він повідомив, що проєкт став реальністю завдяки 100 турецьким інженерам, частина з яких покинули свою роботу за кордоном, аби повернутися до Туреччини та взяти участь у проєкті національного значення.

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Завод з виробництва електрокарів на 4323 робочі місця буде побудовано в провінції Бурса, що на північному заході країни. За 13 років у проєкт планується залучити 22 млрд доларів США. Перша автівка має зійти з конвеєра у 2022 році. Завод вироблятиме 175 тисяч автівок щороку. Планується, що згодом Туреччина постачатиме свої електрокари на європейський ринок.