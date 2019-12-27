Ердоган представив перший турецький електрокар
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Прагнення Туреччини мати автомобіль власного виробництва не нове. Ми йшли до здійснення цієї мрії майже 60 років. Сьогодні цей історичний день настав", - сказав Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на презентації, яка відбулася в регіоні Гебзе, недалеко від Стамбула.
Він нагадав про те, що спроби створити власне авто не мали успіху попри всі намагання та спроби.
"Нам не потрібно купувати ліцензію чи дозвіл у кого-небудь. Ми самостійно визначаємо всі технічні особливості", - сказав Ердоган.
Він повідомив, що проєкт став реальністю завдяки 100 турецьким інженерам, частина з яких покинули свою роботу за кордоном, аби повернутися до Туреччини та взяти участь у проєкті національного значення.
Завод з виробництва електрокарів на 4323 робочі місця буде побудовано в провінції Бурса, що на північному заході країни. За 13 років у проєкт планується залучити 22 млрд доларів США. Перша автівка має зійти з конвеєра у 2022 році. Завод вироблятиме 175 тисяч автівок щороку. Планується, що згодом Туреччина постачатиме свої електрокари на європейський ринок.