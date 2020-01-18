У Британії протестують бездротову зарядку для електротаксі

У британському місті Ноттінгхем протестують бездротову зарядку на вулиці для електричних таксі.

Про це повідомляє Sky News.

"Бездротова зарядка на вулиці для електричних таксі вперше протестується у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Sky News, така зарядка буде встановлена на зупинці таксі поруч зі залізничною станцією у місті Ноттінгхем.

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У десятьох авто таксі буде також встановлено спеціальне обладнання, яке дозволятиме заряджати батареї в автомобілі, які припаркуються на п'ятьох спеціальних металевих листах.

Таким чином таксисти зможуть заряджати батареї електромобіля під час очікування наступного клієнта.

Зазначається, що тестовий період триватиме шість місяців.

Якщо експеримент виявиться успішним, технологія стане доступною для громадськості.