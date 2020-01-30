Tesla тимчасово закриває завод у Шанхаї

Американська автомобільна компанія Tesla тимчасово закриває завод в Шанхаї через спалах коронавірусу, що може призвести до затримки випуску Model 3 і зниження прибутку компанії в першому кварталі поточного року.

Про це заявив фінансовий директор компанії Зак Кірхорн, повідомляє TechCrunch.

"На даний момент ми очікуємо на затримку (виробництва — ред.) на півтора тижня в Шанхаї, де виробляються Model 3, через необхідну вимогу (китайського - ред.) уряду призупинити роботу заводу. Це може трохи вплинути на прибутковість за квартал, але достатньо обмежено, оскільки внесок прибутку від вироблених в Шанхаї Model 3 недостатньо великий», - сказав Кірхорн.

У компанії заявили, що стежать за тим, чи не викличе коронавірус перебої в ланцюжку поставок автомобілів, вироблених на заводі в Каліфорнії.

Tesla почала постачати перші автомобілі, вироблені на заводі в Шанхаї, в кінці 2019 року. Компанія планувала використати завод на території КНР для того, щоб закріпитися в Китаї, найбільшому в світі ринку електромобілів. Наявність місцевого заводу прискорює постачання і також може захистити компанію від торгової війни між США і Китаєм.

Уряд КНР заборонив місцевим компаніям працювати до 10 лютого через стрімке поширення коронавірусу.

Через спалах коронавірусу інші міжнародні компанії також почали закривати свої офлайн магазини та філіали на території Китаю. Так по всьому Китаю закрилися близько двох тисяч кав'ярень Starbucks. У місті Сучжоу, який є одним з промислових центрів Китаю та місцем розташування підприємств Johnson & Johnson, Samsung Electronics, Valeo, BorgWarner, Bosch та інших, включаючи Foxconn, що виступає підрядником Apple і випускає iPhone, закриті майже всі заводи.

Також шведська компанія IKEA тимчасово закриє всі свої магазини у Китаї через спалах коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.

Захворювання зафіксовано у 17 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.