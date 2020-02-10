У КПІ обрали переможців конкурсу шкільних наукових проєктів

У Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ - ред.) обрали переможців конкурсу шкільних наукових проєктів "Еко-Техно Україна 2020".

Про це йдеться в пресрелізі, який є у розпорядженні Укрінформу.

Серед 200 школярів, які представляли 171 проєкт, журі КПІ обрало вісьмох фіналістів у різних категоріях: інженерія, матеріалознавство, інформаційні технології, робототехніка, енергетика, математика, фізика та астрономія. Суперфіналісткою стала десятикласниця Валентина Зінькова з математичною працею "Атаки типу Блейхенбахера на узагальнені схеми Ель-Гамаля", розповідає очільник фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського та директор конкурсу "Еко-Техно Україна 2020" Олексій Новіков.

"Переможниця конкурсу представила математичну роботу дуже високого рівня з криптографії. У проєкті серйозно розглядаються теоретичні атаки на дуже потужний алгоритм захисту", - сказав він.

У травні школярка поїде представляти Україну на міжнародному науковому конкурсі ISEF у місті Анахайм, що в штаті Каліфорнії, США. Сама переможниця вражена конкурсом та розповідає, що в своїй праці взяла шифр та побудувала атаки на цифровий підпис для нього.

"Я надзвичайно вражена тим, що здобула перше місце. Конкурс мене дуже вразив: сподобалася атмосфера, всі учасники, дуже привітне журі. У своїй роботі я брала шифр та побудувала атаки на цифровий підпис для цього шифру. Таким чином я можу брати своє повідомлення та підміняти під ним цифровий підпис", – сказала вона.

Новіков додав, що загалом усі учасники показали високий рівень робіт, і очікується, що у майбутньому школярі продовжать свою наукову діяльність та будуть навчатись у КПІ.

"Конкурс показав дуже високий інтелектуальний і професійний рівень учасників. У кожній галузі були дуже різноманітні та цікаві роботи. Учні отримали професійні контакти з науковцями – думаю, вони продовжаться надалі, й школярі потраплять до лав нашого університету", – сказав він.

Як повідомлялося, з 4 по 7 лютого проходив фінал "Еко-Техно Україна 2020", на якому школярі представляли свої наукові проєкти.