Премія PinchukArtCentre оголосила шорт-лист номінантів

Виставка номінантів Премії PinchukArtCentre 2020 відкривається для широкого огляду 9 лютого.

Про це повідомляє пресслужба арт-центру.

“PinchukArtCentre представить виставку 20-ти номінантів 6-го конкурсу на здобуття Премії PinchukArtCentre - загальнонаціональної премії, що присуджується українським художникам у віці до 35 років. Шорт-лист був вибраний відбірковою комісією з-понад 1100 заявок, отриманих від молодих українських художників з усіх регіонів України та інших країн світу”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, художні підходи 20-ти номінантів дуже відмінні, проте вони відображають спосіб мислення постмайданної генерації в українському мистецтві. Багатьох з них об’єднують активні рефлексії про соціальну проблематику та критика архаїчних владних структур. Теми – це цінність праці у постіндустріальну епоху; медіаманіпуляції та їх вплив на політичну діяльність в Україні і світі; шанування гендерної різноманітності на противагу фізичному насиллю, яке ще залишається рушійною силою в соціальних процесах. І хоча прямий активізм протягом певного часу залишався провідною практикою, спостерігається, як на зміну йому приходять жести, покликані трансформувати досвід та функціонал громадського простору міста.

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У шорт-лист номінантів на Премію PinchukArtCentre 2020 увійшли: АнтiГонна (32, Київ), Катя Бучацька (32, Київ), Ксенія Гнилицька (35, Київ), Юлі Голуб (29, Харків/Вроцлав), Павло Гражданський (28, Харків), Олександра Кадзевич (26, Одеса), Оксана Казьміна (35, Київ), Микола Карабінович (30, Одеса/Гент), Антон Карюк (31, Київ), Ірина Кудря (32, Київ), Ларіон Лозовий (31, Київ), Тимофій Максименко (24, Київ), Еліас Парвулеско (34, Київ), Валентина Петрова (34, Прага/Київ), Аліна Соколова (23, Ужгород/Відень), Дмитро Старусєв (34, Макіївка), Анна Щербина (31, Запоріжжя/Київ), а також групи: Студія 12345678910 (Євгеній Образцов, 25, Дніпро/Київ; Анастасія Омелич, 23, Дніпро/Київ; Микита Момот, 24, Дніпро), Ярема Малащук (26, Коломия/Київ) та Роман Хімей (27, Коломия/Київ), Даніїл Ревковський (26, Харків) і Андрій Рачинський (29, Харків).

Переможці Премії будуть оголошені на церемонії нагородження у Києві в березні 2020 року. Володар головної премії отримає 250 000 гривень, два лауреати спеціальної премії - по 60 000 гривень кожен. Крім того, переможці зможуть пройти стажування у майстернях провідних художників світу. Лауреатів головної та спеціальної премії оберуть та оголосять члени міжнародного журі. Володаря призу громадськості в розмірі 25 000 гривень буде визначено голосуванням відвідувачів виставки номінантів Премії.

Як повідомляється, також у PinchukArtCentre буде відкрито персональну виставку “Покої сяйва” Емілії Шкарнуліте - володарки головної премії Future Generation Art Prize 2019.