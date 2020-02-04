Премія PinchukArtCentre оголосила шорт-лист номінантів
Про це повідомляє пресслужба арт-центру.
“PinchukArtCentre представить виставку 20-ти номінантів 6-го конкурсу на здобуття Премії PinchukArtCentre - загальнонаціональної премії, що присуджується українським художникам у віці до 35 років. Шорт-лист був вибраний відбірковою комісією з-понад 1100 заявок, отриманих від молодих українських художників з усіх регіонів України та інших країн світу”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, художні підходи 20-ти номінантів дуже відмінні, проте вони відображають спосіб мислення постмайданної генерації в українському мистецтві. Багатьох з них об’єднують активні рефлексії про соціальну проблематику та критика архаїчних владних структур. Теми – це цінність праці у постіндустріальну епоху; медіаманіпуляції та їх вплив на політичну діяльність в Україні і світі; шанування гендерної різноманітності на противагу фізичному насиллю, яке ще залишається рушійною силою в соціальних процесах. І хоча прямий активізм протягом певного часу залишався провідною практикою, спостерігається, як на зміну йому приходять жести, покликані трансформувати досвід та функціонал громадського простору міста.
Переможці Премії будуть оголошені на церемонії нагородження у Києві в березні 2020 року. Володар головної премії отримає 250 000 гривень, два лауреати спеціальної премії - по 60 000 гривень кожен. Крім того, переможці зможуть пройти стажування у майстернях провідних художників світу. Лауреатів головної та спеціальної премії оберуть та оголосять члени міжнародного журі. Володаря призу громадськості в розмірі 25 000 гривень буде визначено голосуванням відвідувачів виставки номінантів Премії.
Як повідомляється, також у PinchukArtCentre буде відкрито персональну виставку “Покої сяйва” Емілії Шкарнуліте - володарки головної премії Future Generation Art Prize 2019.