Японці вирішили, що робити з радіоактивною водою на "Фукусімі-1"
Про це повідомляє NHK.
"Рада фахівців при уряді Японії погодилася з планом скорочення кількості радіоактивної води, накопиченої на АЕС "Фукусіма-1"... Вода, яка використовувалася для охолодження розплавленого ядерного палива після ядерної аварії в березні 2011 року, зазнала обробки з метою видалення значної кількості радіоактивних матеріалів. Однак тритій і деякі інші речовини залишилися в обробленій воді, та її запаси, накопичені приблизно в 1000 резервуарах, сягнули близько 1,2 млн тонн", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, розглядаються варіанти розбавлення радіоактивної води та скидання її у море, а також випаровування в атмосферу.
На думку членів ради фахівців, це цілком реальні проєкти, оскільки вони майже не справляють впливу на довкілля та здоров'я людей.
Як повідомлялося, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася в березні 2011 року, коли через удар цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження.
У результаті у трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропалило захисні корпуси реакторів. Значні території у Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.
Катастрофа на "Фукусіма-1" стала найбільшою в історії після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.