Японці вирішили, що робити з радіоактивною водою на "Фукусімі-1"

Японські фахівці погодилися з планом скидання радіоактивної води, що накопичилася на АЕС "Фукусіма-1", в море або в атмосферу.

Про це повідомляє NHK.

"Рада фахівців при уряді Японії погодилася з планом скорочення кількості радіоактивної води, накопиченої на АЕС "Фукусіма-1"... Вода, яка використовувалася для охолодження розплавленого ядерного палива після ядерної аварії в березні 2011 року, зазнала обробки з метою видалення значної кількості радіоактивних матеріалів. Однак тритій і деякі інші речовини залишилися в обробленій воді, та її запаси, накопичені приблизно в 1000 резервуарах, сягнули близько 1,2 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, розглядаються варіанти розбавлення радіоактивної води та скидання її у море, а також випаровування в атмосферу.

На думку членів ради фахівців, це цілком реальні проєкти, оскільки вони майже не справляють впливу на довкілля та здоров'я людей.

Як повідомлялося, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася в березні 2011 року, коли через удар цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження.

У результаті у трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропалило захисні корпуси реакторів. Значні території у Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.

Катастрофа на "Фукусіма-1" стала найбільшою в історії після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.