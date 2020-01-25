Поліція Лондона ловитиме злочинців за допомогою технології розпізнавання облич

Лондонська поліція застосовуватиме технологію розпізнавання облич для виявлення небезпечних злочинців на вулицях міста.

Про це оголосили у поліції Лондона, повідомляє Xinhua.

Зазначається, що правоохоронці сформують перелік найбільш небезпечних порушників, яких в режимі реального часу камери вишуковуватимуть на вулицях міста.

“До усіх, кого виявить сканування, підходитимуть правоохоронці, проситимуть ідентифікувати себе та арештовуватимуть, якщо людина дійсно виявиться у розшуку”, - пише Xinhua.

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Спеціальні камери, які встановлять у популярних місцях на кшталт торгових центрів, стадіонів чи концертних залів, також допоможуть у розшуку зниклих людей та дітей.

Такі заходи є суперечливими через занепокоєння стосовно захисту особистих даних, однак у поліції їх вважають виправданими.

“Громадськість справедливо очікує від нас випробування й використання новітніх технологій для боротьби зі злочинністю та припинення насильства. Зменшення серйозного насильства є нашим пріоритетом й ми переконані, що маємо придивитися до того, наскільки нові технології можуть допомогти нам у цьому”, - сказав заступник керівника лондонської поліції Нік Ефгрейв.

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Нагадаємо: за даними Британського статистичного агентства, з вересня 2018-ого по вересень 2019-ого в Лондоні трапилося 15.080 злочинів із застосуванням холодної зброї, тобто понад сорок щодня.