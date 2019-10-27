Вчені навчили дрони розпізнавати живих людей по фото

Група інженерів з Іраку та Австралії навчила дрони, оснащені екшн-камерами, відрізняти живих від мертвих завдяки спеціальному алгоритму для розпізнавання дихання.

Дослідження опубліковано в академічному журналі Remote Sensing.

Група інженерів з Іраку і Австралії під керівництвом Джаваана Чала з Університету Південної Австралії розробила спеціальний алгоритм OpenPose для розпізнавання дихання.

Алгоритм отримує зображення з камери, аналізує їх, розпізнає в кадрі людину і розмічає на її грудній клітці ключові точки. Далі, аналізуючи зміни яскравості цієї області та їх періодичність, алгоритм розпізнає, чи дихає людина, зображена на кадрах.

"Система використовує послідовність зображень, знятих камерою дрона, для дистанційного виявлення серцево-легеневого руху, викликаного періодичним рухом грудної клітки людини, що вижила", — пояснюють інженери.

Система вже була протестована і показала позитивні результати: в ході експерименту розробники знімали з дрона один манекен і вісім людей в чотирьох різних позах. Алгоритму вдалося коректно розпізнати, чи жива людина у кадрі, у всіх випадках.

Однак поки що система не працює в режимі реального часу і дані, записані дроном, можна проаналізувати лише після його посадки. Інженери сподіваються, що ця технологія в майбутньому буде допомагати рятувальникам.

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"Результати восьми осіб і одного манекена в різних позах показують, що виявлення руху на поверхні тіла людей, що вижили, ймовірно, буде корисним для виявлення ознак життя без будь-якого фізичного контакту", — зазначають інженери.