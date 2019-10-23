Lexus показав концепт футуристичного електрокара зі штучним інтелектом

Марка автомобілів Lexus, японського автовиробника Toyota, показала футуристичну модель електрокара LF-30 Electrified.

Про це повідомляє The Verge.

“LF-30 Electrified - це куполоподібне купе, укрите кришталевими кутами та виступами як усередині, так і зовні”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, футуристичний електрокар має четверо дверей, а кермо автомобіля нагадує штурвал літака.

Штучний інтелект в автомобілі зможе розпізнавати голоси пасажирів та допоможе, зокрема, врегульовувати температуру й звук музики в салоні, як цього забажають пасажири.

Електрокар зможе розігнатися з 0 до 100 км/год за 38 с та проїхати близько 500 км без підзарядки.

Загальна потужність LF-30 Electrified становитиме 536 кінних сил.

Зазначається, що разом із автомобілем буде доступний “дошка-дрон”, яка зможе, наприклад, перенести валізи власника суперкара із багажнику до будинку.

Фото: www.theverge.com