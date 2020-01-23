Більшість країн Інтерполу не здатні протистояти кіберзлочинам – генсек

Більшість країн-членів Інтерполу мають недостатні можливості для боротьби із кіберзлочинами.

Про це заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Напевно, 70-80 відсотків наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам», - сказав керівник міжнародної поліцейської організації.

Він зазначив, що Інтерпол приділяє значну увагу кібербезпеці з метою посилення спроможностей та збирання якнайбільшого обсягу інформації у цій сфері.

Водночас, додав Сток, функціонування міжнародної поліцейської організації базується на принципі національних суверенітетів та законодавств країн-членів.

При цьому, за словами генсекретаря, Інтерпол відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами.

«У політичному вимірі ця ситуація залишається доволі складною, включаючи проведення транснаціональних операцій», - сказав керівник Інтерполу.

Фото: World Economic Forum / Faruk Pinjo