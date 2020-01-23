Більшість країн Інтерполу не здатні протистояти кіберзлочинам – генсек
Про це заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Напевно, 70-80 відсотків наших країн-членів та їхні поліцейські органи мають або слабкі, або взагалі не мають спроможностей для протидії кіберзлочинам», - сказав керівник міжнародної поліцейської організації.
Він зазначив, що Інтерпол приділяє значну увагу кібербезпеці з метою посилення спроможностей та збирання якнайбільшого обсягу інформації у цій сфері.
Водночас, додав Сток, функціонування міжнародної поліцейської організації базується на принципі національних суверенітетів та законодавств країн-членів.
При цьому, за словами генсекретаря, Інтерпол відчуває брак спільних стандартів у боротьбі з кіберзлочинами.
«У політичному вимірі ця ситуація залишається доволі складною, включаючи проведення транснаціональних операцій», - сказав керівник Інтерполу.
Фото: World Economic Forum / Faruk Pinjo