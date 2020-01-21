Ексглаву Інтерполу засудили до 13,5 року ув'язнення за корупцію

Ексглава Інтерполу Мен Хунвей у вівторок був засуджений до 13,5 року позбавлення волі за хабарництво.

Про це повідомляє DW.

“Суд у Китаї у вівторок ухвалив вирок колишньому главі Інтерполу Мен Хунвею – 13 років 6 місяців тюремного ув’язнення. Його визнано винним у взятті хабарів на загальну суму 2 мільйони доларів”, - йдеться в повідомленні.

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Мен Хунвей зник у вересні 2019 року під час поїздки в Китай із Франції. Згодом у Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. Високопосадовця заарештували через підозру у хабарництві та виключили з лав Комуністичної партії Китаю.

Дружина ексглави Інтерполу отримала політичний притулок у Франції. Вона вважає справу проти свого чоловіка політично мотивованою.

Фото: dpa