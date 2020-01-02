Інтерпол просить Ліван арештувати експрезидента Nissan

Інтерпол видав «червоне повідомлення» Лівану про арешт експрезидента Nissan Карлоса Гона, який втік із Японії, де його звинувачують у фінансових злочинах, до Лівану.

Про це повідомляє ВВС.

«Ліван отримав червоне повідомлення від Інтерполу про арешт колишнього боса Nissan Карлоса Гона», - йдеться в повідомленні.

«Червоне повідомлення» Інтерполу - це прохання міжнародної поліції тимчасово заарештувати чоловіка в очікуванні його екстрадиції або іншого аналогічного судового позову. Однак Ліван не має договору про видачу з Японією.

Гон має французьке, ліванське і бразильське громадянство. Свого часу він вклав чималі інвестиції у банківський сектор, а також у нерухомість в Лівані.

Як повідомлялося, приватний літак, на якому втік Гон, спочатку приземлився в Стамбулі, через що в Туреччині провели розслідування. За даними турецьких ЗМІ, в зв'язку з цією справою заарештовано сімох осіб - чотирьох пілотів, менеджера вантажної компанії та двох працівників аеропорту.

Влада Японії звинуватила Карлоса Гона в заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності про власні доходи. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством і після 100 днів арешту був звільнений під суворі зобов'язання: не покидати Токіо, бути під постійним контролем. Повторно Гона заарештували в квітні 2019 року, відразу після того, як він оголосив про намір провести пресконференцію і розповісти про свою справу.

31 грудня 2019 року стало відомо про його втечу.

Фото: Marlene Awaad/Bloomberg/Getty Images