Інтерпол просить Ліван арештувати експрезидента Nissan

Інтерпол просить Ліван арештувати експрезидента Nissan

Укрінформ
Інтерпол видав «червоне повідомлення» Лівану про арешт експрезидента Nissan Карлоса Гона, який втік із Японії, де його звинувачують у фінансових злочинах, до Лівану.

Про це повідомляє ВВС.

«Ліван отримав червоне повідомлення від Інтерполу про арешт колишнього боса Nissan Карлоса Гона», - йдеться в повідомленні.

«Червоне повідомлення» Інтерполу - це прохання міжнародної поліції тимчасово заарештувати чоловіка в очікуванні його екстрадиції або іншого аналогічного судового позову. Однак Ліван не має договору про видачу з Японією.

Гон має французьке, ліванське і бразильське громадянство. Свого часу він вклав чималі інвестиції у банківський сектор, а також у нерухомість в Лівані.

Як повідомлялося, приватний літак, на якому втік Гон, спочатку приземлився в Стамбулі, через що в Туреччині провели розслідування. За даними турецьких ЗМІ, в зв'язку з цією справою заарештовано сімох осіб - чотирьох пілотів, менеджера вантажної компанії та двох працівників аеропорту.

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Влада Японії звинуватила Карлоса Гона в заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності про власні доходи. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством і після 100 днів арешту був звільнений під суворі зобов'язання: не покидати Токіо, бути під постійним контролем. Повторно Гона заарештували в квітні 2019 року, відразу після того, як він оголосив про намір провести пресконференцію і розповісти про свою справу.

31 грудня 2019 року стало відомо про його втечу.

Фото: Marlene Awaad/Bloomberg/Getty Images

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