Експрезидента Nissan сховали у валізу, аби вивезти до Лівану - ЗМІ

У Туреччині арештували сімох осіб у рамках розслідування втечі з Японії до Лівану через Стамбул колишнього президента компанії Nissan Карлоса Гона, обвинуваченого у фінансових злочинах.

Про це повідомляє Hurriyet із посиланням на обізнане джерело у МВС Туреччині.

«У справі втечі було затримано сімох підозрюваних. Стало відомо, що четверо із затриманих – пілоти, двоє – співробітники компанії, яка надає послуги з наземного обслуговування з аеропорту "Ататюрк", ще один – менеджер компанії з вантажоперевезень», - йдеться у повідомленні.

Також джерело у МВС Туреччини повідомило, що Карлоса Гона не було зареєстровано при в’їзді в країну та виїзді.

Журналістам вдалося дізнатися подробиці втечі. О 05.30 30 грудня літак з Осаки приземлився в аеропорту «Ататюрк», який нині використовується виключно для приватних та вантажних перевезень. Після приземлення його було відправлено в ангар, де на той час перебував літак, який згодом вилетів до Бейрута. У першому літаку прилетіли двоє пасажирів, які пройшли реєстрацію, серед них Карлоса Гона не було.

Як повідомляє про деталі справи видання Milliyet, з одного літака в інший колишнього президента компанії Nissan перевезли у валізі.

Як відомо, влада Японії звинуватила Карлоса Гона в заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності про власні доходи. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством, і після перебування більш як 100 днів під арештом був звільнений під суворі зобов’язання: не покидати Токіо й бути під постійним контролем. Повторно Гона заарештували у квітні 2019 року, відразу після того, як він оголосив про намір провести пресконференцію та розповісти про свою справу. Згодом його звільнили з додатковою умовою: Гону було заборонено спілкуватися з дружиною. Гон вважається творцем альянсу Nissan з Renault та Mitsubishi Motors. Він очолював одночасно Nissan і Renault.