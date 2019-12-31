Експрезидент Nissan утік з Японії, де його мали судити за фінансові махінації

Колишній президент компанії Nissan Карлос Гон, якого Японія звинувачує у фінансових злочинах, утік до Лівану, щоб уникнути "несправедливості та політичного переслідування".

Про це повідомляє The New York Times.

"Його втеча стала драматичним поворотом в і без того неймовірній історії злетів і падінь одного з найвидатніших керівників автомобільної галузі", - пише видання.

Гон, який рішуче відкидає звинувачення щодо себе, мав постати перед судом наступного року, тож досі незрозуміло, як він покинув Японію, зазначає газета. Його відпустили під заставу в розмірі 9 мільйонів доларів США, він здав паспорт, і правоохоронні органи пильно стежили за ним.

Проте він таки зміг вирватися з Японії та, за інформацією ліванської газети «Аль-Джумхурія», прибув до Лівану приватним літаком з Туреччини. Його дружина, Керол Гон перебуває з ним у Лівані в будинку з озброєною охороною.

"Зараз я в Лівані й більше не буду заручником фальшивої японської системи правосуддя, де панує презумпція винуватості, дискримінація, порушуються базові права людини, відверто нехтуються міжнародні юридичні зобов'язання Японії", - ідеться в заяві Гона, оприлюдненій його прессекретарем.

65-річний громадянин Лівану, Гон частину молодості провів у Бейруті й користується там широкою громадською підтримкою, пише NT.

Влада Японії звинуватила його в заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності про власні доходи. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством і після перебування більш як 100 днів під арештом був звільнений під суворі зобов’язання: не покидати Токіо й бути під постійним контролем. Повторно Гона заарештували у квітні 2019 року, відразу після того, як він оголосив про намір провести прес-конференцію та розповісти про свою справу.

Згодом його звільнили з додатковою умовою: Гону було заборонено спілкуватися з дружиною. Протягом семи місяців вони не промовили одне до одного жодного слова, пише газета.

Гон вважається творцем альянсу Nissan з Renault та Mitsubishi Motors. Він очолював одночасно Nissan і Renault.