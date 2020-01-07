Facebook посилює боротьбу з фейками та маніпулятивним контентом

Facebook оголосив про посилення заходів для протидії фейкам та іншому маніпулятивному контенту.

Про це йдеться у блозі компанії.

Мережа Facebook визначила два критерії для видалення маніпулятивних відеороликів:

Їх редагували чи обробляли (якщо це не стосується якості або чіткості зображення) таким чином, що глядач може вважати, що людина на відео говорить щось, чого вона насправді не казала; Його створив штучний інтелект, що поєднує, заміняє чи накладає контент на відео таким чином, що воно видається справжнім.

При цьому не видалятимуть відео, створені з метою пародії чи сатири або для зміни порядку слів або вилучення окремих фраз.

Соціальна мережа додала, що всі відео, видалені за новими правилами, будуть переглянуті незалежними фактчекерами, з якими компанія уклала відповідні угоди.

Як повідомлялося раніше, компанія Facebook видалила три мережі ботів, пов'язаних з "фабрикою тролів" поплічника Путіна Євгена Пригожина, зловмисна активність яких була спрямована на країни Африки.