Facebook і Twitter видалили мережу фейкових сторінок, які "топили" за Трампа

Компанії Facebook і Twitter видалили цілу мережу фейкових сторінок на підтримку президента США Дональда Трампа, одна з яких мала 55 млн підписників.

Про це повідомляє The Verge.

"У п’ятницю Facebook та Twitter ліквідували мережу фейкових облікових записів, які розповсюджували протрампівські повідомлення, в той час як вони "маскувались" під американців із згенерованими штучним інтелектом обличчями для фотографій у профілях", - йдеться у повідомленні.

У Facebook заявили, що компанія пов’язала облікові записи з американською медіакомпанією під назвою The BL, яка, як стверджується, має зв'язки з Epoch Media Group.

У серпні телеканал NBC News вперше повідомив, що Epoch Media Group поширювала пропаганду на підтримку президента Дональда Трампа через такі соціальні платформи, як Facebook і Twitter.

За словами представників Facebook, ці облікові записи публікували "з дуже високою частотою" агітацію на підтримку Трампа і були повʼязані із сайтами, що належать BL і The Epoch Times. Обліковими записами та сторінками керували окремі особи у США та Вʼєтнамі.

Facebook заявила, що видалила 610 облікових записів, 89 сторінок Facebook, 156 груп і 72 облікових записи Instagram, які були повʼязані з організацією. Близько 55 млн облікових записів підписались на одну з цих сторінок у Facebook, а 92 тис. підписалися принаймні на один із цих облікових записів Instagram. За даними Facebook, організація витратила на рекламу сторінок у соцмережах близько $9,5 млн.

"Зараз BL заборонено працювати у Facebook", - сказав керівник служби безпеки у Facebook Натаніель Глейхер . "Ми продовжуємо досліджувати всі пов'язані мережі та вживатимемо заходів, якщо визначимо, що вони втягнуті в оманливу поведінку", - додав він.

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Як повідомлялося раніше, компанія Facebook видалила три мережі ботів, пов'язаних з "фабрикою тролів" поплічника Путіна Євгена Пригожина, зловмисна активність яких була спрямована на країни Африки.