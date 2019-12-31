Facebook і Reuters підготували онлайн-інструкцію для захисту від фейків

Соцмережа Facebook та міжнародне інформагентство Reuters розробили безкоштовний онлайн-курс про спростування фейків.

Переглянути курс можна на сайті Reuters.

“Цей курс спирається на наш досвід, щоб показати реальні приклади, гіпотетичні випадки і дати розуміння того, як розвиваються технології створення маніпуляцій”, - зазначають автори курсу, наголошуючи, що поширення неточної та оманливої інформації є важливою і глобальною проблемою, що загострюється, а також - головним викликом для журналістів.

Онлайн-курс з прикладами відеофейків та іншою цікавою інформацією включає три частини:

1) Як маніпулюють пресою?

2) У чому полягає нова загроза глибинних фейків та синтетичних медіа?

3) Як редакції можуть захиститися від маніпуляцій?