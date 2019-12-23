Законопроєкт про дезінформацію представлять на початку січня - Бородянський

Законопроєкт про дезінформацію уже на фінальній стадії розробки, його представлять для публічного обговорення на початку січня.

Про це написав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі.

"Проєкт закону про дезінформацію знаходиться на фінальній стадії розробки...Враховуючи велику суспільну важливість цього законопроєкту, який стосується в першу чергу державної та інформаційної безпеки, глибоко переконаний, що він має відбуватися через публічний діалог. Ми представимо його до обговорення на початку січня та будемо готові доопрацьовувати на основі публічного діалогу", - зазначив Бородянський.

Він зауважив, що над проєктом останні півтора місяця працювали у робочих групах спеціалісти МКМС разом з представниками медіаспільноти.

Як повідомлялося, згідно з цим проєктом, передбачатиметься запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації, посилення відповідальності за поширення журналістами фейків, а також створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів та етики і слідкуватиме за їх дотриманням, а також захищатиме медійників.