Інститут нацпам'яті посилить боротьбу з російськими фейками - Дробович

Одним з ключових пріоритетів Українського інституту національної пам'яті на наступні 5 років залишиться протидія російській агресії в Україні.

На цьому наголосив під час своєї першої пресконференції на новій посаді голова УІНП Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це стосується боротьби з дезінформацією, з міфами, які нам намагаються щедро сюди постачати наші супротивники. Ми посилимо, в тому числі, сприяння виданню таких матеріалів, як, наприклад, дуже відома книга Сергія Громенка про 250 років російських міфів щодо історії Криму і так далі. Ми бачимо останні заяви президента РФ про якісь там уявні "ісконні землі", які існують у свідомості політичного керівництва Росії. Для боротьби з такими речами має бути посилена якість історичної науки, відповідно, зусилля щодо розвитку критичного мислення, і публікація і поширення достовірних даних, історично верифікованих матеріалів, які розвінчуватимуть подібні речі", - зазначив Дробович.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив Володимира В’ятровича з посади голови УІНП, яку він обіймав із березня 2014 року.

4 грудня Кабмін призначив головою УІНП Антона Дробовича.

18 грудня Дробович заявив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.ї

Антон Дробович - кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арткритик, член правління Молодіжної асоціації релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурсу Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.