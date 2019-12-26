Посол України: Британія цікавиться нашими IT-спеціалістами

У Великій Британії є інтерес до українських фахівців в галузі комп’ютерних технологій.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.

"Позитивний момент, який я відзначаю, принаймні за минулі 2 роки, – це зростання якраз сектору IТ. Він зараз починає відігравати досить таки вагому роль. Коли ми проводили у Лондоні IT-шоу, ми побачили безпрецедентний інтерес із боку Британії й міжнародних компаній, які дуже добре знають про наші винаходи і про наш розвиток, дуже добре володіють інформацією, що стосується їхньої сфери", - сказала посол.

Також Галібаренко звернула увагу на той факт, що серед співробітників Європейського банку реконструкції та розвитку одна з найбільших "громад", яка представляє інші країни, – це українці, які виграють у конкурсах і можуть влаштуватися на дуже перспективну роботу.

Загалом, за неповними оцінками, у Великій Британії працюють та навчаються близько 40 тисяч українців.

Товарообіг між двома країнами становить приблизно 2,5 мільярда доларів США, відновившись після падіння більш ніж на чверть у 2014 році. Велика Британія зараз входить у десятку найбільших інвесторів в Україну.