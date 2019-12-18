У Канаді хакери викрали дані 15 мільйонів користувачів

Зловмисники викрали базу даних компанії “LifeLabs” - найбільшої у Канаді мережі медичних лабораторій.

Про це президент “LifeLabs” Чарльз Браун написав у відкритому листі до користувачів компанії.

“Завдяки активному спостереженню “LifeLabs” нещодавно виявила кібератаку, яка відкрила неавторизований доступ до наших комп’ютерних систем з інформацією про користувачів, що могла містити: ім’я, адресу, електронну скриньку, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування та результати лабораторних тестів”, - написав Браун.

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Він наголосив, що після отримання інформації про кіберзлам компанія “повернула дані, зробивши платіж”.

“Ми зробили це у співпраці з експертами, знайомими із кібератаками й перемовинами з кіберзлочинцями”, - зазначив директор, не уточнивши виплачену злодіям суму.

За його словами, пов’язані зі злочином проблеми комп’ютерної системи були виправлені “й ми цілодобово працювали, аби створити додаткові застороги для захисту інформації”.

“Компанії із кібербезпеки повідомили нам, що ризик для наших користувачів через цю кібератаку є низьким, і що упродовж розслідувань вони не виявили жодних публічних витоків даних користувачів, у тому числі в “темній мережі” та інших онлайн локаціях”, - зауважується у листі.

Браун підсумував, що загалом зловмисники отримали доступ до даних близько 15 млн користувачів, переважна більшість яких проживають у канадських провінціях Онтаріо та Британська Колумбія.

Зауважимо, що сукупне населення Онтаріо та Британської Колумбії становить 20 млн осіб, тобто жертвами кіберзлочинців потенційно стали 75% їх мешканців.