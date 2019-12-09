Спецслужби Британії підозрюють РФ у крадіжці секретних даних — ЗМІ
Про це повідомляє Sunday Times.
"Британська розвідслужба розслідує можливу роль Кремля у витоку урядових торговельних документів, що несе "ознаки" російського втручання", - йдеться у повідомленні.
ЦУЗ закликав Секретаріат кабінету міністрів Британії вказати походження викрадених британсько-американських документів, які лейборист Джеремі Корбін використав як "доказ" того, що консерватори хочуть продати частину державної Національної служби охорони здоров'я (NHS) у торговельних переговорах з президентом США Дональдом Трампом.
Папери з'явилися на Reddit і трьох інтернет-сайтах Німеччини. У цих документах - секретні переговори між Лондоном і Вашингтоном з приводу можливого продажу американським компаніям Національної системи охорони здоров'я Британії.
Як пише Euractive, крім побоювань, що Росія могла знову втрутитися у вибори, розкриття секретних документів викликало питання про безпеку делікатних дискусій між США і одним з їхніх найближчих союзників.
Національний центр кібербезпеки Британії допомагає уряду розслідувати, як документи потрапили в мережу.
Два джерела повідомили, що одна з ліній розслідування полягає в тому, щоб визначити, чи опинилися документи в інтернеті в результаті хакерської атаки.
"Є явні ознаки того, що за цим стоїть щось більше, ніж недбалість", - сказало одне з джерел.