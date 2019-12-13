Латвійським чиновникам розіслали заражені емейли від імені посольства РФ

Минулого тижня відбулася кібератака на співробітників державних установ Латвії, зловмисники розсилали електронні листи від імені Посольства Росії у Ризі.

Про це повідомляє Латвійська інституція з реагування на інциденти у сфері безпеки інформаційних технологій (CERT.LV).

«Атака (на ряд урядовців і політиків, - ред.) була здійснена шляхом відправлення шкідливих електронних листів від імені російського посольства у відповідь на попереднє листування. У листах містилося посилання для завантаження документа, призначеного для зараження комп'ютера жертви», - йдеться у повідомленні.

Всі одержувачі листів розпізнали фрагменти старих листувань з посольством, зазначили в організації. Це вже друга хвиля таких атак за останні 3 місяці, коли шкідливі електронні листи відправляються від імені російського посольства. Саме посольство в жовтні заявило латвійським ЗМІ, що нібито його система електронної пошти також зазнала кібератаки.

Під час атаки не використовувалися критичні уразливості, але завантажені документи містили функції макросів, які користувач мав дозволити сам.

CERT.LV пропонує всім перевіряти справжність електронних листів, перш ніж відкривати вкладення або завантажені документи, і не допускати використання макросів у документах.

Фото: cert.lv