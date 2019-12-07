У НАТО перевіряли соцмережі на здатність протистояти фейкам: висновки невтішні

Дослідники Центру передового досвіду зі стратегічних комунікацій НАТО (StratCom) протягом чотирьох місяців перевіряли, як соціальні мережі протистоять маніпуляціям.

Як повідомляє BuzzFeed, в Альянсі дійшли висновку про «неспроможність» протистояти пропаганді.

Аби виявляти потенціал маніпулювання в мережах, StratCom придбала взаємодію (лайки, поширення тощо) на 105 різних постах на чотирьох платформах - Facebook, Twitter, YouTube та Instagram через постачальників маніпулятивних послуг в Інтернеті – компаній, що пропонують клієнтам можливість купувати кліки й "роздувати" свою присутність у соцмережах.

За 300 євро StratCom купила 3530 коментарів, 25 750 лайків, 20 000 переглядів і 5100 передплатників на різних платформах.

Результати експерименту, за оцінкою видання, вражають. Вивчивши облікові записи, що були залучені до проплачених операцій, дослідники виявили 18 739 фейкових взаємодій. Навіть через місяць після завершення строків операції більшість із низ (4 із 5) все ще перебували в мережі («показувалися»).

"Маніпулювання в соціальних мережах може використовуватися тими, хто «прагне впливати на вибори, поляризувати громадську думку та відсувати на другий план реальні політичні дискусії", - ідеться у звіті центру.

Переважна більшість взаємодій, зумовлених фейковими обліковими записами, мали комерційний характер. Але StratCom відзначила, що ті самі облікові записи працюють із 721 політичними вебсайтами, у тому числі з 52 урядовими й навіть сторінками двох голів держав.

StratCom описує це як величезний «чорний ринок» для маніпулювання соцмережами.

Дослідники виявили сотні постачальників послуг, практично всі російського походження. Їхня діяльність охоплює використання ботів для перегляду відео, ретвіти у Twitter тощо, а також складніші маніпуляції, котрі потребують участі людини. Сліди цієї діяльності можуть залишатися в мережі протягом багатьох років, поки їх не буде виявлено.

У звіті відзначається, що платформи соцмереж стали краще виявляти активність зі створення фейкових облікових записів. Facebook зупинив 80% облікових записів, створених StratCom, Twitter – 66%, Instagram – 50%. YouTube – жодного.

Але лише YouTube, що належить Google, не враховував фейкових переглядів. Ця платформа виявилася найдорожчою для купівлі переглядів, що, за словами дослідників, ускладнює маніпулювання. За 10 євро можна отримати 3267 переглядів, тоді як на Instagram - 13 000.

Більшість фейкових облікових записів було знайдено в Instagram.

Автори звіту доходять висновку про те, що Facebook, Instagram, Twitter і YouTube все ще неспроможні активно протистояти фейкам і загрозам індустрії маніпулювання, яка постійно зростає.