Бородянський: 92% громадян України не можуть розрізнити фейк

Ухвалення законодавства, яке визначатиме поняття дезінформації, дозволить підвищити медіаграмотність суспільства, адже наразі 92% громадян України не можуть відрізнити фейк від нефейку.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю виданню “Дзеркало тижня”.

“Медіаграмотність і взагалі вміння відрізнити фейк від нефейку є обов'язковою навичкою сучасного громадянина. Цього треба навчати зі школи, це основа. Ми ж знаємо, що згідно з останнім дослідженням… тільки 8% українців можуть відрізнити фейк від нефейку. Тобто 92% людей не вміють відрізняти правди від неправди. І якщо ми маємо таку ситуацію, що ця цифра сягає аж 92% українців, то кажемо вже не про боротьбу з дезінформацією, а про законодавство, яке захищає правду. Дивно звучить, але цей законопроєкт щодо протидії дезінформації допоможе людям зрозуміти, що є правда, а що є неправда”, - зазначив міністр.

За його словами міністерство прагне розтлумачити дезінформацію, яка спотворює суспільну думку і шкодить національним інтересам. “Це поняття (дезінформації — ред.) треба наповнювати детальним змістом, а також критеріями, щоб цим неможливо було зловживати. Ми перебуваємо в стані гібридної війни. На нас напали, ми маємо захищатися від дезінформації в такий спосіб, щоб неможливо було спотворювати суспільну думку”, - наголосив Бородянський, додавши, що багато норм з тих, які будуть обговорюватись в законопроєкті про дезінформацію, діятимуть доти, доки частина України буде тимчасово окупована.

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Відповідаючи на питання чи буде регулюватись свобода слова в соціальних мережах, Бородянський зазначив: “А ми і не регулюємо блогосфери, ми регулюємо контент. І якщо хтось порушує українське законодавство з допомогою певного контенту, наприклад, закликає до ворожнечі, то й нестиме за це відповідальність. Блогер і раніше ніс відповідальність згідно з чинним законодавством. Зараз ми хочемо сказати, що контент підпадає під регуляцію. І це нормально”.

Водночас міністр запевнив, що наразі немає завдання закривати журналістські розслідування. “Більш того, я вважав і вважаю, що це обов'язок журналістів — робити власні розслідування. І в цьому напрямі ми будемо продовжувати, всіма засобами розвивати суспільного мовника. У нас є різні ідеї щодо підтримки ЗМІ, які мають високий індекс достовірності”, - наголосив Бородянський.

Очільник міністерства вбачає великий позитив у тому, що із суспільством почали обговорювати необхідність захисту інформаційного простору, адже є сили, які намагаються спотворити суспільну думку і отримати політичні або економічні дивіденди від цього. “І ці сили не зацікавлені в тому, щоб Україна була окремим суб'єктом як держава. Ще раз наголошую, тут не йдеться про порушення свободи слова, це лише засіб регуляції і встановлення правил”, - запевнив Бородянський.

Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у коментарі Укрінформу спрогнозував, що законопроєкт щодо протидії дезінформації може бути внесений до Верховної Ради у грудні.

Згідно з цим проєктом, передбачатиметься запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації, посилення відповідальності за поширення журналістами фейків, а також створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів та етики і слідкуватиме за їх дотриманням, а також захищатиме медійників.