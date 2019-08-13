У Китаї тестують розумну систему для моніторингу океану

Інститут з океанології китайської академії наук почав тестувати розумну систему для моніторингу середовища океану.

Про це повідомляє Xinhua.

“Китайська академія наук почала тестувати плавучу розумну систему для моніторингу середовища океану у водах біля узбережного міста Чжоушань”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Xinhua, розумна система займається моніторингом океану, зокрема, вимірює температуру та рівень помутніння води, глибину, та показує рівень концентрації йонів водню в реальному часі.

Таким чином, завдяки сенсорам, якими оснащена система, дослідники отримуватимуть дані про умови океану в реальному часі.

Зазначається, що всього було розроблено 21 одиницю таких розумних систем, які зараз розташовані в Жовтому та Східнокитайському морях.