У Китаї розробили робота-ската

Китайські науковці розробили біоміметичного робота-ската для роботи під водою.

Про це повідомляє Xinhua.

“Китайські дослідники з Північно-західного політехнічного університету розробили біоміметичного робота у формі ската роду манта, який може рухати плавцями й плавати під водою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модель має розмах плавців 80 см. Робот живиться від літієвої батареї, а його швидкість пересування становить 1,85 км за годину.

За словами керівника проєкту Пана Гуанга, нині команда розробляє модель, яка могла би пірнати на глибину 1000 метрів та безперервно працювати впродовж місяця. Такий механізм може бути залучений до пошукових операцій, займатися моніторингом довкілля в океанах та здійснювати наукові дослідження під водою.

Тестування робота-ската планується розпочати незабаром у річці, а вже наступного року його хочуть запустити в океан.

Фото: www.news.cn