В Японії представили летючий автомобіль, схожий на дрон

Японський виробник електроніки NEC Corp. презентував в передмісті Токіо летючий автомобіль, схожий на величезний безпілотник.

Про це повідомляє Sky News.

“Летючий автомобіль пройшов випробування в Японії та зміг стабільно зависнути у повітрі протягом хвилини, використовуючи чотири гвинти. Компанія NEC, що займається електронікою, представила цю технологію в місті Абіко, розташованому приблизно у 22 милях від Токіо”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, презентація пройшла в середині великої клітки. Автомобіль двічі піднявся у повітря і протримався в такому положенні приблизно хвилину. Пасажирів на борту не було, однак, всі, хто спостерігав за дійством, одягнули захисні шоломи.

За словами чиновників, даний автомобіль призначений для безпілотних рейсів, щоб доставляти певні речі. Однак, як зазначається, летючі машини також можуть бути використані в операціях з ліквідації наслідків аварій.

Японський уряд дуже зацікавлений у створенні та якнайшвидшому введенні в експлуатацію летючих автомобілів. Також очікується, що такі автомобілі будуть використовувати для з'єднання островів у курортній зоні Міє, яку відвідують голлівудські знаменитості. Планується, що летючі автомобілі почнуть доставляти вантажі не пізніше 2023 року і перевозити пасажирів в Японії ближче до 2030 року.

Як повідомлялося, у Словаччині незабаром розпочнеться тестування нової моделі летючого автомобіля AeroMobil 4.0.

Фото: news.sky.com