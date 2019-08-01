Летюче авто: у Словаччині скоро почнуть тестування

У Словаччині незабаром розпочнеться тестування нової моделі летючого автомобіля AeroMobil 4.0.

Про це заявив головний комерційний директор компанії AeroMobil Штефан Вадош, повідомляє SME.

“Після успішних випробувань команда розробників проаналізує дані, частину яких буде використовувати також Європейська агенція авіаційної безпеки, і тестові польоти можуть розпочинатися”, - сказав він.

Як зазначається, двигун летючого автомобіля вже був успішно протестований. Однак у серпні перед першими тестовими польотами потрібно ще випробувати повну систему двигуна, крила та інші частини AeroMobil 4.0.

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Перші продажі летючого автомобіля можуть бути здійснені лише після сертифікації.

Очікується, що компанія може отримати всі необхідні дозволи до 2021 року.

Як повідомлялося, у грудні словацька технологічна компанія AeroMobil заявила, що розпочала розробку нової моделі летючого автомобіля AeroMobil 4.0.