У Нідерландах навчилися видобувати електроенергію з черствого хліба

У нідерландському місті Роттердамі знайшли неочевидний спосіб виробляти електроенергію – її будуть видобувати екологічно чистим способом з черствого хліба.

Про це повідомляє HDFashion & LifeStyle.

Проєкт під назвою BroodNodig в приватному порядку був запущений 3 роки тому, за цей час проєкт отримав підтримку влади міста. Таким чином ініціаторам кампанії вдалося зібрати близько 125 тисяч кілограмів хліба, цього достатньо для вироблення такої кількості біогазу, якого вистачить для опалення 50 квартир.

А якщо цю ж кількість хліба використовувати для виробництва електроенергії, можна тримати включеними 2 тисячі лампочок цілий рік.

Першим містом у Нідерландах, в якому організували процес отримання енергії з хліба, був Амстердам. Після того, як ця технологія відмінно зарекомендувала себе в столиці, аналогічні контейнери встановили у Роттердамі. Згідно зі статистикою Нідерландського центру вивчення живлення Voedingscentrum, кожен житель Нідерландів у середньому за рік викидає 41 кілограм їжі, 22% від неї – це хліб і випічка.

Експерти з цього центру наполягають на тому, що в країні необхідно просувати проєкт з перероблення викинутого хліба у магазинах і ресторанах. Такі ініціативи вже існують у Європі. Наприклад, у Румунії ресторани й магазини повинні передавати їжу на благодійні організації за 3 дні до закінчення її терміну придатності, а у Фінляндії 3 роки працює додаток для мобільного, завдяки якому магазини можуть збувати за зниженою ціною такі продукти.