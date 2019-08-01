Україна в п'ятірці країн, які встановили найбільшу кількість вітроелектростанцій

Україна посіла п'яте місце у рейтингу країн, які встановили найбільшу кількість вітроелектростанцій на суші за першу половину 2019 року.

Про це повідомляється на сайті асоціації власників вітроелектростанцій Wind Europe.

Найбільше наземних вітроелектростанцій встановили у Франції (523 мВт) і Швеції (459 мВт), за ними — в Німеччині (287 мВт) і Італії (286 мВт). Україна посіла п'яте місце (262 мВт).

Зазначається, що всього в першій половині 2019 року Європа інвестувала 8,8 млрд євро в будівництво вітряних електростанцій, 6,4 млрд євро — на станції на суші й 2,4 млрд євро — на станції на воді. Ці інвестиції приведуть до установлення 5,9 ГВт і підключенню мережі протягом наступних 2-3 років.